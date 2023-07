Autocarro trasporta cozze sulla superstrada, ma va in fiamme: traffico deviato

TORRE CANNE (FASANO) - Si è verificato questa mattina (25 luglio), per cause da accertare, l'incedio che ha coinvolto il rimorchio di un autocarro che percorreva la strada statale 379 in direzione Bari, subito dopo lo svincolo per Torre Canne e Pozzo Faceto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e l'Anas. Per consentire la rimozione del mezzo pesante, è stata disposta una breve deviazione dal chilometro 6 al chilometro 4 dell'arteria stradale.

Il veicolo, da quanto emerso, è un camion frigorifero adibito al trasporto di alimenti che sta stava trasportando delle cozze. Sul posto, infatti, sarebbe giunta anche l'Asl per effettuare i controlli del caso.

Articolo aggiornato alle ore 8:46 (tipologia di autocarro e intervento Asl)