Auto fuori controllo nel centro abitato finisce contro veicoli il sosta

BRINDISI - Ha colpito diverse auto in marcia e in sosta, in una c'erano due donne, prima di fermarsi di traverso al centro della carreggiata. Si sono vissuti momenti di preoccupazione nella serata di oggi, domenica 20 marzo, in via Bastioni Carlo V a Brindisi dove una Ford Focus station wagon con a bordo due uomini ha seminato il panico. Sono almeno sei i veicoli in sosta colpiti più una in marcia con all'interno due donne. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e una pattuglia degli agenti della Polizia locale. Il conducente della Focus, come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti necessari per stabilire la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso. L'auto è stata rimossa con il carro attrezzi e parcheggiata nel deposito giudiziario Tarantini di San Pietro Vernotico.