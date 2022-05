Incidente sulla litoranea di Brindisi: un'Opel finisce su una Lancia

BRINDISI - Un'auto letteralmente sormontata dall'altra. Insolita la dinamica di un incidente che intorno alle ore 10 di oggi (sabato 21 maggio) si è verificato sulla litoranea nord di Brindisi, all'altezza dello stabilimento balneare Oktagona. Per cause da chiarire, la parte anteriore di una Lancia Ypsilon è stata schiacctata da una Opel Crossland, finita sul confano della Lancia con la ruota posteriore destra. Fortunatamente, a quanto pare, non si sono registrete serie conseguenze per le persone a bordo delle macchine. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Locale di Brindisi.