Finisce contro un lampione e lo abbatte: ferito un automobilista

BRINDISI- Ha centrato in pieno un lampione, abbattendolo. Si sono vissuti momenti di apprensione per un automobilista coinvolto in un incidente che intorno alle ore 7:15 di oggi (lunedì 7 settembre) si è verificato nei pressi del cimitero di Tuturano. Un uomo alla guida di una vecchia Volkswagen Polo diretta verso Tuturano, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada e ha terminato la sua corsa con un schianto contro il palo della pubblica illuminazione, franato sull’asfalto.

Gli airbag anteriore dell’auto si sono aperti. Il parabrezza si è scheggiato. Il cofano anteriore si è squarciato. Il conducente, vigile e cosciente, è stato soccorso da personale del 118, intervenuto a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del veicolo. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi.

