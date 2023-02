Scontro fra auto e Apecar: donna incastrata nella cabina, estratta dai vigili del fuoco

CEGLIE MESSAPICA - Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre una donna rimasta incastrata nella cabina di un motocarro Apecar rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio, in un incidente in contrada Camarda a Ceglie Messapica. Nell'abitacolo c'era anche il marito. Entrambi hanno battuto la testa contro il parabrezza. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale il veicolo si è scontrato contro una Citroen.

Ad avere la peggio, come già detto, la donna nell'Apecar. Le lamiere si sono deformate così tanto che i sanitari del 118 hanno dovuto attendere l'arrivo dei pompieri per tirarla fuori. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Ostuni, la donna è stata portata in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza dei veicoli.