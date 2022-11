Incidente nei pressi dell'Ipercoop: violento impatto fra auto e furgone

BRINDISI – Grande spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza stamattina (venerdì 11 novembre) nei pressi del centro commerciale Ipercoop Le Colonne, dove un’auto è entrata in collisione con un autocarro. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 12.30. L’auto, da quanto appreso, stava per entrare nel parcheggio di scambio merci destinato ai dipendenti, mentre l’autocarro si dirigeva verso strada per Lo Spada. Lo scontro è stato violento. Entrambi i mezzi hanno riportato danni ingenti. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi. Le persone a bordo delle vetture sono state trasportate presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, distante poche centinaia di metri.