Scontro fra utilitaria e camion sulla provinciale: ferita una donna

LATIANO - Si è temuto il peggio nella mattinata di oggi, giovedì 1 dicembre, sulla strada provinciale 71 che collega Oria a Latiano dove un'utilitaria è finita contro un camion. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag, l'auto si è danneggiata gravemente. Danni anche al mezzo pesante. L'incidente si è verificato all'altezza del santuario Madonna di Cotrino, alle porte di Latiano. Alla guida dell'utilitaria c'era una donna che è stata portata in ospedale da un'ambulanza del 118. L'autista del veicolo non avrebbe riportato conseguenze tali da dover essere portato al Pronto soccorso. Sul posto si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Francavilla Fontana, che si è occupata della messa in sicurezza del veicolo.