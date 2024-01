Incidente tra un'auto e un camion sulla superstrada: polizia locale sul posto

BRINDISI - Un'auto e un camion si sono scontrati nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, in supestrada, poco lontano da Brindisi. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla strada statale 613, che conduce a Lecce. I due mezzi, nei pressi dello svincolo per il Sant'Elia, si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi, che hanno gestito il traffico, che è risultato comunque scorrevole. Fortunatamente, non si registrano feriti, nonostante entrambi i mezzi - specialmente l'Alfa Romeo 159, una berlina - abbiano riportato diversi danni, come si evince dalle foto pubblicate. Gli agenti si occuperanno della ricostruzione della dinamica.

