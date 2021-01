Auto senza conducente si ribalta in discesa: spavento nel centro storico

OSTUNI – Fortunatamente in quel momento la strada era vuota. Altrimenti avrebbe potuto avere gravi conseguenze la discesa fuori controllo di una Volkswagen Golf senza conducente che ieri sera (venerdì 22 gennaio) ha percorso a marcia indietro una stradina del centro storico di Ostuni, terminando la sua corsa con un ribaltamento. E’ accaduto intorno alle ore 20 in corso Giuseppe Mazzini, a poche decine di metri da piazza della Libertà, nel cuore della Città Bianca.

Il conducente aveva lasciato l’auto in sosta, ma il freno a mano forse non era stato innestato nel migliore dei modi, perché l’auto si è messa in movimento da sola, imboccando la ripida viuzza. Dopo aver preso una certa velocità, la macchina ha tavolto il gradino di un’abitazione che ha fatto da trampolino, provocando il ribaltamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata la Polizia Locale.