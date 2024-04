Auto finisce fuori strada e si ribalta: grande spavento per il conducente

FASANO – Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato nelle campagne. Fortunatamente non ha riportato ferite un uomo coinvolto in un incidente che intorno alle ore 18 di oggi (giovedì 25 aprile) si è verificato in località Canale di Pirro, fra Fasano e Putignano (Bari), nel territorio di Fasano.

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. La macchina, una Ford Fiesta, ha abbattuto il muretto a secco che delimita la carreggiata, andando a finire nel terreno adiacente. Il conducente è uscito illeso dall'abitacolo.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Fasano.

