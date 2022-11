Auto si ribalta dopo scontro con un muretto: giovane conducente in ospedale

ORIA – Dopo lo scontro con un muretto, si è ribaltato. Un giovane di Oria è stato trasportato in ospedale a seguito di uno spaventoso incidente che nel primo pomeriggio di oggi (sabato 5 novembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega la citta federiciana a Manduria (Taranto). L’asfalto era viscido a causa della pioggia. La perdita di controllo è avvenuta, per cause da accertare, in contrada Tripoli, nell’agro di Manduria, quasi al confine con il territorio di Oria. A quanto pare il ragazzo, al volante di una Fiat Panda 2° serie, procedeva verso Oria. Soccorso da personale del 118, il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria e i carabinieri della locale compagnia, per i rilievi del caso.