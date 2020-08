Contromano di notte sulla statale: anziano sbatte sullo spartitraffico

BRINDISI – In piena notte, nonostante la veneranda età, era alla guida della sua auto. Non si è accorto, però, di aver imboccato contromano la strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. Si è conclusa con un impatto contro lo spartitraffico la corsa notturna di un automobilista ultra80enne. Il pensionato, intorno alle ore 4 di oggi (sabato 1 agosto), procedeva in direzione Brindisi sulla carreggiata che invece va verso Lecce. La strada era pressoché deserta, ma qualche automobilista si è accorto dell’auto contromano e ha celermente allertato le forze dell’ordine.

Il rischio di uno scontro frontale era elevatissimo. Per questo poliziotti e carabinieri si sono subito diretti verso la statale. Ma prima ancora di essere intercettato dalle pattuglie, fra gli svincoli per la zona industriale e il rione La Rosa, il conducente è andato a finire contro il jersey dello spartitraffico. Lo scontro, fortunatamente, non è stato violento. Un’autoradio dei carabinieri ha prestato i primi soccorsi e ha messo in sicurezza la zona, scongiurando il rischio di ulteriori incidenti. Il malcapitato, a quanto pare, era in stato confusionale, ma non ha riportato ferite.