Scontro fra due auto sulla strada provinciale: due persone ferite

OSTUNI - Uno spaventoso incidente si è verificato stamattina (martedì 22 settembre) sulla provinciale Ostuni-Carovigno: almeno due i feriti in uno scontro tra una Fiat Punto ed un Opel Astra station wagon. Sul posto gli agenti della Polizia Locale della Città Bianca e due mezzi del 118, per i primi soccorsi. L'uomo alla guida della Opel è stato ricoverato per accertamenti all’ospedale Perrino di Brindisi: le sue condizioni non sarebbero gravi. Traffico bloccato sulla provinciale in entrambi i sensi di marcia.

