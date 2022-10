Violento impatto sulla Brindisi-Tuturano: tre feriti, fra cui mamma e figlia di sette anni

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo una mamma e la figlia di sette anni. Uno spaventoso incidente è avvenuto intorno alle ore 13.15 di oggi (domenica 30 ottobre) sulla strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano, poco prima del distributore di benzina situato proprio alle porte del centro abitato della frazione. Due i veicoli coinvolti: un’Audi A4 e una Peugeot.

A bordo di quest’ultima vettura viaggiavano madre e figlia. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia Locale di Brindisi e appunto i vigili del fuoco, che hanno liberato madre e figlia, di cui poi si sono occupati i sanitari.

Le due malcapitate sono state condotte presso in ospedale. Ferito anche un occupante dell’Audi. Non si conoscono ancora le loro condizioni. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.