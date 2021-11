Ancora un incidente in città: danni ingenti per due auto

BRINDISI - L'impatto è stato talmente violento da far "saltare" la ruota di un'auto, ma fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 20:30 di oggi (martedì 30 novembre) si è verificato in viale San Giovanni Bosco, angolo via Magenta, fra i rioni Santa Chiara e Commenda. Due i mezzi coinvolti: una Mercedes grigia e una Renault nera. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

Di certo c'è che l'urto è stato forte, se si considerano i danni riportati da entrambi i veicoli. A uscirne più malconcia è stata in particolare la Renault. Conseguenze da non trascurare, però, anche per la Mercedes, che ha quasi perso la ruota anteriore sinistra. Fortunatamente le persone coinvolte hanno riportato ferite di poco conto. Le vetture sono state rimosse da un carro attrezzi della ditta Tarantini. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi.