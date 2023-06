Spaventoso incidente all'altezza dello stadio Fanuzzi: due giovani estratti dai pompieri

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande apprensione per due giovani coinvolti in uno spaventoso incidente che all'alba di oggi (sabato 3 giugno) si è verifficato in via Benedetto Brin, all'altezza dello stadio Fanuzzi, al rione Casale.

I ragazzi (automobilista 24enne e passeggera 20enne) viaggiavano a bordo di un'Alfa 167. Il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa con un violento impatto contro il muretto perimetrale di un'abitazione e un palo della telefonia. Danneggiata anche una tubatura del gas.

Completamente distrutta la parte anteriore della vettura. I detriti sono schizzati sull'asfalto nel raggio di decine di metri. Copiosa la perdita d'olio dal veicolo. Entrambi i giovani sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Poi sono stati consegnati al personale del 118, intervenuto in ambulanza. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Nessuno dei due verserebbe in pericolo di vita.

Il lavoro dei pompieri è proseguito con la messa in sicurezza della macchina, bonificando sia l'impianto elettrico che l'impianto di distribuzione del carburante al fine di evitare il rischio di innesco durante il trasporto. Successivamente sono state compiute le necessarie verifiche tecniche per la verifica dei manufatti coinvolti come un palo Telecom e un muretto di recinzione privata, con la rimozione degli elementi che costituivano pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità.



Al termine delle operazioni tecniche, sono state impartite, agli enti preposti al ripristino dello stato dei luoghi, le disposizioni di carattere tecnico da osservare ai sensi della normativa vigente in materia. L'incidente è stato rilevato dalla polizia.