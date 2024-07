Ennesimo incidente: violento impatto fra due auto sulla strada per l'aeroporto

BRINDISI - È un periodo nero per quel che riguarda gli incidenti stradali. Nel Brindisino, da giorni, si viaggia a una media di circa 2-3 sinistri di una certa gravità (finanche mortali) al giorno. L'ultimo della serie si è verificato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 3 luglio) in contrada Baroncino, sulla strada che collega via Ruggero De Simone con l'aeroporto del Salento, costeggiando la chiesa di Santa Maria del Casale.

Qui, per cause da accertare, una Bmw scura ha impattato con una Lancia bianca. Lo scontro fra la parte anteriore della Bmw e la fiancata lato passeggero della Lancia è stato estremamente violento. Gli airbag di entrambi i veicoli si sono aperti. La fiancata della Lancia si è piegata in due.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi. Due persone sono state condotte in ospedale. Le loro condizioni sono in fase di accertamento. Sul posto anche il personale della ditta Pissta, per la bonifica e messa in sicurezza della strada, ricoperta di detriti nel raggio di metri.

