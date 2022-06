Incidente: auto sfonda guardrail e si ribalta, conducente miracolata

BRINDISI - Può ritenersi miracolata la donna che nella serata di oggi, domenica 19 giugno, è rimasta coinvolta in un incidente sulla litoranea sud di Brindisi: l'auto che stava conducendo, una Fiat 500 L, si è ribaltata travolgendo il guardrail. La donna, una 30enne del Leccese, è rimasta illesa.

E' stata lei stessa a chiamare i soccorsi. I primi a giungere sul posto sono stati alcuni amici che al loro arrivo l'hanno trovata fuori dal veicolo. Uno di essi l'ha portata in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, per i rilievi, si è recata una pattuglia della Sezione volanti della Questura di Brindisi che si è anche occupata della viabilità.

Da quanto si apprende a provocare la perdita di controllo del veicolo sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico. L'auto è stata rimossa dal carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.