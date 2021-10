Auto fuori controllo sfonda muretto di cinta e finisce tra gli ulivi: due ragazze in ospedale

FASANO - Momenti di terrore alle prime ore del giorno di oggi (mercoledì 27 ottobre) sulla circonvallazione di Pezze di Greco (Fasano) per due giovani albanesi: l'auto sulla quale viaggiavano è finita contro un muretto di recinzione sfondandolo. Il veicolo si è fermato tra gli ulivi. E' accaduto attorno alle 6.30. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco ma al loro arrivo le ragazze erano già state estratte dall'abitacolo. Le ambulanze del 118 le hanno portate in ospedale, stando alle prime informazioni raccolte le loro condizioni non sono gravi. Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri di Fasano per i rilievi del caso. Da quanto si apprende l'auto è finita fuori strada in seguito all'impatto con un furgone.