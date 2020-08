Auto contro albero nei pressi dell’aeroporto: ferita una donna

BRINDISI - E’ uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro un albero. Si sono vissuti momenti di apprensione per una donna coinvolta in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi (28 agosto) sulla strada per l’aeroporto di Brindisi, nei pressi del distributore di benzina. La malcapitata procedeva alla guida di una Citroen C3. Per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo, invadendo un’aiuola che lambisce la carreggiata. Sul posto i vigili delFuoco e il personale del 118. La donna non versa in gravi condizioni.

