Auto fuori strada sulla provinciale: giovane soccorso dal 118

MESAGNE- Ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze un giovane che intorno alle ore 2:30 della scorsa notte (lunedì 5 ottobre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto fra Mesagne e Cellino San Marco. Il ragazzo, alla guida di una Citroen, in prossimità di un incrocio, è andato dritto finendo nelle campagne che lambiscono la carreggiata.

Il conducente ha urtato la testa sul parabrezza. I soccorritori, giunti sul posto in ambulanza, lo hanno medicato sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere il veicolo in sicurezza.