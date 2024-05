Incidente tra auto e furgoncino sulla provinciale: una donna in ospedale

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, sulla strada provinciale tra Brindisi e San Vito dei Normanni, nell'agro del capoluogo di provincia.

Coinvolti due veicoli, una Mini ed un furgoncino Fiat Doblò, entrati in contatto per motivi da accertare. Entrambi i veicoli hanno riportato danni rilevanti sul fianco sinistro.

A causa dell'impatto, la conducende del Doblò è finita in ospedale per svolgere degli accertamenti. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Sul posto la polizia locale, per i rilievi del caso, ed il soccorso stradale Pissta per la bonifica e la messa in sicurezza della strada.

