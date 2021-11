Violento impatto fra auto e furgoncino: feriti i due conducenti

FASANO - Due persone sono rimaste ferite a seguito di un violento impatto fra una Ford station wagon e un furgone Doblò che si è verificato intorno alle ore 8 di oggi (martedì 9 novembre) in via Gravinella (vecchia via per Laureto), nell'agro di Fasano. I due mezzi, per cause da appurare, si sono scontrati frontalmente.

Cofani anteriori e paraurti sono statii divelti. Numerosi detriti sono andati a finire sull'asfalto. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri. I due conducenti hanno riportato ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.