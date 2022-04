Scontro tra due auto e un furgone: tre feriti. Vigili del fuoco sul posto, strada chiusa

FASANO - E' di tre feriti e tre veicoli danneggiati l'incidente verificatosi nella mattinata di oggi, martedì 5 aprile, sulla strada provinciale 172 dei Trulli sulla circonvallazione di Fasano, in direzione nord. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che si è occupata della messa in sicurezza dei feriti. I veicoli coinvolti sono una Hyundai Tucson, un furgone Mercedes e una Fiat 600. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere ai soccorritori di operare e agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica. Tutti i conducenti sono stati presi in carico dal 118. Si tratta di un anziano e due giovani, il conducente del furgone è rimasto ferito a un braccio.

I pompieri hanno provveduto a bonificare gli impianti (elettrico e di alimentazione carburante) al fine di scongiurare la nascita di incendi.