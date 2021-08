Scontro fra due auto all’incrocio: bracciante agricola in ospedale

TORRE SANTA SUSANNA – Rientrava a casa dopo una mattinata di lavoro nei campi, ma uno scontro all’incrocio le è costato il trasporto in ospedale. Una bracciante agricola di Torre Santa Susanna ha avuto la peggio in un incidente che intorno a mezzogiorno di oggi (lunedì 23 agosto) si è verificato fra via Latiano e via Tagliamento, nel centro di Torre Santa Susanna.

La malcapitata procedeva alla guida di una Golf Il mezzo, proveniente da via Latiano, ha colliso con una monovolume con due persone a bordo che proveniva da via Tagliamento. Gli occupanti della monovolume non hanno riportato ferite. E’ stata soccorsa dal personale del 118 della postazione torrese, invece, la bracciante agricola, sempre vigile e cosciente. Le sue condizioni, fortunatamente, non dovrebbero essere gravi. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Torre.