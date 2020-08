Violento scontro all'incrocio fra le provinciali: quattro persone ferite

FRANCAVILLA FONTANA – Quattro persone in ospedale: questo il bilancio di uno spaventoso incidente che intorno a mezzogiorno di oggi (lunedì 31 agosto) si è verificato all’altezza dell’incrocio in cui convergono le strade provinciali Oria-Carosino (Taranto) e Francavilla Fontana-Sava (Taranto), già teatro di numerosi incidenti. Sono due i veicoli entrati in collisione, per cause da accertare. Si tratta di una Fiat Punto e di una Dacia Logan.

L’impatto è avvenuto frontal - lateralamente, al centro del crocevia. A seguito dello scontro, la Dacia si è ribaltata sulla fiancata lato passeggero. La stessa auto era alimentata a Gpl. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Tutte e quattro le persone coinvolte, due per auto, sono state soccorse dal personale del 118, giunto con un paio di ambulanze. Nessuna di loro verserebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Locale di Francavilla, per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.