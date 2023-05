Violento scontro fra due auto all'incrocio della strada per il mare: un ferito

SAN PIETRO VERNOTICO - Un paraurti e vari pezzi di carrozzeria sono schizzati sulla strada. L'ennesimo incidente si è verificato stasera (lunedì 1 maggio) all'altezza dell'incrocio semaforizzato della cirvonvallazione di San Pietro Vernotico, da dove si imbocca la strada per la località marina di Campo di mare. Violento l'impatto fra una Peugeot 208 bianca e una Fiat Bravo scura, sull'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Lo scontro ha provocato l'apertura degli airbag. Entrambe le vetture hanno riportato danni ingenti. Almeno una persona, stando alle prime informazioni apprese, ha riportato delle ferite. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico, per i rilievi del caso. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Intervenuto anche il carro attrezzi della ditta Tarantini per la rimozione dei veicoli e la bonifica della carreggiata.

Quello odierno, come accennato, è l'ultimo di una lunga serie di incidenti che si sono verificati nello stesso punto, alcuni dei quali anche con gravi conseguenze.