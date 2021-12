Abbatte segnale e finisce fuori strada: spavento per giovane automobilista

SAN PIETRO VERNOTICO - Ha divelto un palo della segnaletica stradale ed è finito fuori strada. E’ andata bene a un giovane di San Pietro Vernotico coinvolto stanotte (sabato 5 dicembre) in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Il ragazzo ha perso il controllo della sua Minicooper all’altezza di un incrocio semaforizzato situato in prossimità di un curva, lungo la circonvallazione di San Pietro. Si tratta dello stesso crocevia che nel marzo 2019 fece da scenario a un terribile incidente in cui persero la vita tre ragazzi.

Fortunatamente in questo caso non si deve riportare la notizia di una tragedia. Il conducente, unico occupante del mezzo, non ha infatti riportato gravi ferite. Dopo l’impatto fra la portiera lato guidatore e il segnale stradale, l’auto è andata a finire in un canale di scolo delle acque. Tutti gli airbag si sono aperti. La ruota posteriore sinistra si è quasi staccata. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri. Il veicolo è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini.