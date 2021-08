Scontro all'incrocio nel centro abitato: le auto finiscono sul marciapiede

Impatto fra una Nissan Qashqai con una famiglia a bordo e una Renault Twingo fra via Fulvia e via Montesabotino

BRINDISI – Entrambe le auto sono andate a finire sul marciapiede, fortunatamente libero da pedoni. Un violento impatto si è verificato intorno alle ore 18: 15 di oggi (lunedì 9 agosto) all’altezza dell’incrocio fra via Fulvia e via Montesabotino, al rione Cappuccini.

Per cause da accertare una Nissan Qashqai nera con una famiglia (padre, madre e bambino) a bordo è entrata in collisione con una Renault Twingo con il solo conducente a bordo. A seguito dello scontro, la Qashqai ha invaso un tratto di marciapiede in via Fulvia, piegando un segnale stradale. Destino analogo è toccato alla Twingo, che ha perso il fanalino anteriore sinistro, riportando danni sul cofano. Inevitabile lo scoppio degli airbag.

Fortunatamente il sinistro non ha avuto gravi conseguenze. Il conducente della Twingo è rimasto illeso. Per i due adulti a bordo della Nissan lievi escoriazioni curate sul posto dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. L’incidente è stato rilevato da una pattuglia della Polizia Locale di Brindisi. La dinamica è in fase di accertamento. Scene di questo tipo non sono purtroppo una novità in via Fulvia, i cui incroci vanno sempre affrontati con la massima attenzione.