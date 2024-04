Violento impatto all'incrocio: traffico in tilt fra viale Aldo Moro e via Sant'Angelo

BRINDISI - Un violento scontro fra due auto si è verificato all'altezza dell'incrocio semaforizzato fra viale Aldo Moro e via Sant'Angelo, a Brindisi. E' accaduto intorno alle ore 7 di oggi (mercoledì 10 aprile). Da accertare le cause per cui una Peugeot 208 ha impattato con una Citroen C1.

Entrambi i mezzi hanno riportato danni di una certa entità. I rispettivi conducenti sono stati soccorsi da personele del 118, intervenuto a bordo di un paio di ambulanza. Nessuno dei due, fortunatamente, sembra abbia riportato gravi ferite. Le loro condizioni sono al vaglio del personale sanitario dell'ospedale Perrino.

La Polizia locale è impegnata nella ricostruzione della dinamica. Gli agenti sono rimasti sul posto per più di un'ora per i rilievi di rito e la gestione del traffico. I detriti di cui era disseminato l'asfalto hanno reso necessario l'intervento del personale della ditta Pissta per la bonifica e la messa in sicurezza della strada. I disagi e i rallentamenti sono stati inevitabili, se si considera che quell'incrocio è uno degli snodi cruciali della viabilità brindisina e in zona si trovano numerose scuole.

