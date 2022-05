Auto abbatte paletti e finisce su marciapiede: tragedia sfiorata in città

BRINDISI – Un paio di paletti anti sosta divelti e un’auto finita sul marciapiede. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 13 di oggi (mercoledì 15 maggio) si è verificato in viale Commenda, poco dopo l’incrocio con via Cocceio Nerva, direzione piazza Apulia. Due le auto coinvolte. Una Fiat 600 rossa ha sradicato i paletti anti sosta ed ha finito la sua corsa al centro del marciapiede.

Fortunatamente in quel momento non passava alcun pedone. L’altro mezzo coinvolto è una Chevrolet Matiz. Le persone a bordo delle due macchine non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. Gli operatori della ditta Pissta hanno bonificato la strada e rimosso i detriti.