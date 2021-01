Violento impatto fra auto e moto in città: un giovane in ospedale

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un motociclista di 21 anni coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 12,30 di oggi (venrdì 16 gennaio) all'altezza dell'incrocio fra viale Aldo Moro e via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi di parco di Giulio, a Brindisi. Il giovane, diretto verso il centro cittadino, procedeva alla guida di una Honda Shadow. Subito dopo aver superato il supermercato Interspar è avvenuta la collisione con una Renault Scenic condotta da un uomo, che a quanto pare stava effettuando una svolta.

La moto è stata centrata in pieno dalla parte anteriore della macchina. Il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Alcune persone che hanno assistito alal scena gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza con personale del 118, che lo ha trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Le sue condizioni sono in fase di accertamento. L'asfalto era disseminato di detriti della Honda, distrutta a seguito della collisione. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi.

