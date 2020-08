Finisce sull'asfalto dopo impatto con un'auto: motociclista in ospedale

BRINDISI – Ha impattato contro un’auto ed è finito sull’asfalto. Si sono vissuti momenti di apprensione per un motociclista coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 17,15 di oggi (lunedì 3 agosto) in via Santa Maria Ausiliatrice, al rione Commenda, nei pressi di piazza Virgilio. Il malcapitato era alla guida di uno scooter T Max di colore nero. Il mezzo si è scontrato con una Opel Agila condotta da un pensionato.

L’automobilista, da quanto appreso, era diretto verso viale Commenda, in uscita da un parcheggio. In quel momento sopraggiungeva lo scooter di grossa cilindrata, entrato in collisione, nonostante il tentativo di evitare lo scontro, con il paraurti posteriore della Opel. Caduto per terra, l’uomo, vigile e cosciente, è stato trasportato in ospedale da personale del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale.