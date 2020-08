Motociclista sull'asfalto dopo impatto con auto: due feriti

BRINDISI – Un motociclista è andato a finire sull’asfalto, dopo uno scontro con un’auto. E’ accaduto intorno alle ore 6,45 di oggi (sabato 29 agosto) all’incrocio fra via Aspromonte e via Solferino, a pochi metri da via San Giovanni Bosco, al rione Santa Chiara. La moto, una Yamaha XMax, a quanto pare era diretta verso via San Giovanni Bosco ed è entrata in collisione con la fiancata lato guidatore di una vecchia Fiat 500 di colore bianco, che sbucava da via Aspromonte. Sul posto si sono recate un paio di ambulanze con personale del 118. Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere gravi. Non di rado si verificano incidenti in quello stesso punto, dove spesso la visuale, soprattutto per chi proviene da via Aspromonte, è ostruita da auto parcheggiate a ridosso del crocevia.

