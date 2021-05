Volo spaventoso dopo scontro con auto: motociclista miracolato

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per un motociclista coinvolto in un incidente avvenuto stamattina in via Torpisana. Le immagini del sinistro, riprese da una telecamre di sorveglianza, girano sulle chat

E' stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo spaventoso. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite un motociclista coinvolto in un incidente che alle ore 7.45 di oggi (sabato 29 maggio) si è verificato in via Torpisana Il sinistro è stato ripreso da una telecamera di un impianto di videosorveglianza. Il video nel giro di poche ore ha iniziato a fare il giro di centinaia di chat. Come si vede nelle immagini, una Fiat 500 di colore nero condotta da un 29enne di Torre Santa Susanna, diretto verso il rione Commenda, effettua una svolta a sinistra per parcheggiare, sorpassando la striscia continua.

Durante la manovra, una moto condotta da un 26enne originario di Mesagne, diretto sempre verso il rione Commenda, impatta con violenza contro la parte posteriore sinistra dell'auto. Il motociclista, dopo un volo di alcuni metri, cade sull'asfalto ma fortunatamente si rialza immediatamente. Il giovane, soccorso da personale del 118, ha riportato ferite di lievi entità. I irilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice. Sia l'automobilista che il motociclista sono stati sanzionati. Il primo per aver superato la line alongitudinale continia. Il secondo per il sorpasso.