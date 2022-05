Violento impatto fra due auto in città: sfondato il muro di un'abitazione

BRINDISI – Il muretto di un’abitazione sfondato. Parabrezza rotti. Airbag scoppiati. Poteva avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 16.15 di oggi (martedì 31 maggio) si è verificato in via Materdomini angolo via Delle Intappiate, nella zona Sciaia di Brindisi. E’ stato violento l’impatto fra una Chevrolet Nubira e una Fiat 500 Abarth.

Dopo la collisione, una delle due macchine contro il muro perimetrale del cortile di un condominio. Diversi mattoni sono stati divelti. Sul fabbricato si è aperto uno squarcio. Ingenti i danni riportati da entrambe le vetture. I conducenti, subito soccorsi da alcuni cittadini, sono stati presi in cura da personale del 118, giunto sul posto a bordo di un paio di ambulanze.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia. Personale della ditta Pista è stato impegnato nella bonifica e nella pulizia della strada, disseminata di detriti.