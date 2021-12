Auto contro muretto di un'abitazione: ferito un giovane automobilista

CELLINO SAN MARCO - Ha perso il controllo dell'auto ed ha sbattuto contro un muro. Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane di Cellino San Marco coinvolto in un incidente che nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 19 dicembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega Cellino a Squinzano (Lecce), nell'agro del Comune Salentino.

Il ragazzo era alla guida della sua Mercedes Classe A. Stava andando a lavoro presso un bar di Cellino San Marco. Per cause da accertare, in prosssimità di una curva, non è più riuscito a governare la macchina, che è andata a collidere contro il muro di un'abitazione, abbattendone una parte. Tutti gli airbag si sono aperti.

Soccorso da personale del 118, l'automobilita è stato trasportato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Da quanto appreso avrebbe riportato un trauma cranico. La prognosi non è ancora nota. Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri. Il mezzo è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico,