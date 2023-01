Ancora un incidente su una strada provinciale: intervengono anche i vigili del fuoco

OSTUNI – Grande spavento ma nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte in un incidente che intorno alle ore 18 di oggi (sabato 7 gennaio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno. Tre i mezzi coinvolti nell’impatto. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri, per i rilievi del caso. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Ferite lievi per conducenti e passeggeri dei veicoli.