Incidente con auto sulla provinciale: motociclista finisce in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna (16 febbraio) sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Oria. Il sinistro ha coinvolto un'auto ed una moto all'altezza dell'incrocio per la circonvallazione di Francavilla. Ancora non è chiara l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il motociclista, dolorante ma cosciente, è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi per ricevere le cure mediche. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Francavilla Fontana, al fine di svolgere i rilievi del caso, ed il servizio Pissta per la messa in sicurezza dell'area stradale. Attualmente sono presenti dei rallentamenti in direzione Oria.

