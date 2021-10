Scontro fra auto e pullman sulla rotatoria: danni ingenti

BRINDISI - L'impatto è stato violento, i danni consistenti, ma fortunatamente nessun ferito. Uno scontro fra una Kia e il pullman di una società privata di trasporti si è verificato intorno alle ore 16:30 di oggi (mercoledì 13 ottobre) all'altezza della rotatoria della strata statale 7 per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte) alle porte di Brindisi.

I due veicoli, diretti verso Brindisi, stavano per immettersi nel rondò (versante ospedale Perrino) quando, per cause da accertare, è avvenuto lo scontro fra la fiancata lato passeggero dell'auto e la parte posteriore della fiancata lato guidatore dell'autobus. Sul pullman si è aperto uno squarcio. E' uscita male dalla collisione anche la fiancata della Kia. L'asfalto era viscido a causa della pioggia, ma non si sa se questo abbia inciso sulla dinamica.