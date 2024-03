Muore dopo scontro con un pullman: ennesima tragedia della strada nel Brindisino

OSTUNI – Ancora una tragedia sulle strade del Brindisino. Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente che nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 4 marzo) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, nell’agro della Città Bianca.

La vittima era alla guida di una Toyota che per cause da accertare si è scontrata con un pullman della Stp che stava rientrando in deposito, senza passeggeri a porto. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Vano l’intervento dei soccorritori del 118. Nulla di grave, invece, per il conducente dell'autobus.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Ostuni. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri, per la gestione della viabilità.

Con il dramma odierno sale a sei il numero di vittime della strada in provincia di Brindisi, in cinque diversi incidenti, negli ultimi 10 giorni.

