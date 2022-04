Violento impatto fra auto e pullmino sulla provinciale: diversi feriti

CEGLIE MESSAPICA – Un violento scontro fra un’auto e un pullmino otto posti, seguito da un tamponamento, si è verificato intorno alle ore 16.20 di oggi (venerdì 1 aprile) sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca (Taranto), a circa due chilometri da Ceglie messapica.

Ad avere la peggio è stata la giovane conducente dell’auto, una Ford Fiesta. La malcapitata, subito soccorsa dagli occupanti del pullmino, è stata trasportata presso l’ospedale Perrino di Brindisi con fratture agli arti inferiori. Nessuna grave conseguenza per gli stessi passeggeri del pulmino, comunque condotti in ospedale per accertamenti. Illeso il conducente dell’auto coinvolta nel tamponamento con il mezzo a 8 posti.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno messo in sicurezza i mezzi e i luoghi. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Ceglie, supportata dai carabinieri nella gestione della viabilità.