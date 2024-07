Sbatte contro albero in uscita dalla superstrada: una donna in prognosi riservata

BRINDISI - In uscita dalla superstrada, è andata a sbattere contro un albero. C'è preoccupazione per le condizioni di una 33enne coinvolta in un incidente che intorno alle ore 12.40 si è verificato un località Jaddico. La donna, che viaggiava in direzione Bari, era alla guida di una Peugeot 3008. Nel lasciare la superstrada per imboccare la complanare, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Poi, in prossimità di una curva, ha sbattuto frontalmente contro un albero posto su un terrapieno. Gli airbag sono immediatamente esplosi.

La malcapitata è stata soccorsa da personale del 118 e condotta in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi e ricoverata, prognosi riservata. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi. L'auto, da prassi, sarà posta sotto sequestro preventivo. A quanto pare non ci sono altri veicoli coinvolti.

