Auto fuori controllo si ribalta sul ciglio della carreggiata: paura per un uomo

BRINDISI - Può ritenersi miracolato l'uomo (e non una donna come riportato inizialmente) che nella mattinata di oggi, martedì 19 dicembre, è rimasto coinvolto in un incidente sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico: l'auto che conduceva, una Citroen, si è ribaltata finendo in un terreno a ridosso della carreggiata e abbattendo un paio di segnali stradali. Il conducente è rimasto illeso.

La scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori ha fatto pensare al peggio, l'uomo, invece, ha lasciato l'abitacolo autonomamente e non ha riportato conseguenze preoccupanti. Per lui solo tanta paura. Il veicolo è intestato alla Asl di Brindisi. Sul poso è stata inviata un'ambulanza del 118. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati della ricostruzione della dinamica e una pattuglia dei carabinieri ha gestito la viabilità.