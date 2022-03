Incidente nella notte, auto si ribalta sulla provinciale: occupanti miracolati

FRANCAVILLA FONTANA - Si sono vissuti momenti di tensione nella notte tra ieri e oggi, domenica 6 marzo, sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a San Marzano di San Giuseppe (Ta) dove una Bmw fuori controllo si è ribaltata. All'interno c'erano due persone. Per fortuna il veicolo non è finito contro qualche albero ma si è fermato sulla carreggiata. Gli occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118. Richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco anche se al loro arrivo i feriti erano già nelle ambulanze. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo. Le cause che hanno fatto perdere il controllo della Bmw al conducente sono al vaglio degli agenti della Polizia locale di Francavilla intervenuta per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica. Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati della viabilità.