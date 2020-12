Auto si ribalta e finisce nelle campagne: spavento per una ragazza

CELLINO SAN MARCO – Ha perso il controllo del veicolo e si è cappottata. Si sono vissuti momenti di apprensione per una 23enne di Brindisi coinvolta in uno spaventoso incidente verificatosi alle prime luci di oggi (mercoledì 2 dicembre) sulla strada provinciale 79, San Donaci-Tuturano, nel territorio di Cellino San Marco. La giovane procedeva, verso Tuturano, alla guida di una Skoda.

Poco prima dell’incrocio con la provinciale San Pietro Vernotico-Mesagne, per cause da accertare, il veicolo è finito fuori strada, finendo la sua corsa con un ribaltamento nelle campagne. La conducente, vigile e cosciente, è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta verso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Cellino San Marco al comando di Luana Casalini. I danni riportati dalla macchina sono ingenti. In un primo momento è stato chiesto anche l’ausilio dei vigili del fuoco, ma il loro intervento, in realtà, non si è rivelato necessario.