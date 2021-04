Violento impatto sulla strada provinciale: due persone in codice rosso

MESAGNE – Una Fiat Panda ribaltata su una fiancata, con il parabrezza divelto. Una Citroen C3 finita nelle campagne, con la parte anteriore sinistra totalmente distrutta. Ha fatto temere il peggio la scena in cui si sono imbattuti i soccorritori che stamani (venerdì 23 aprile) sono intervenuti su un incidente verificatosi intorno alle ore 9, sulla strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in agro di Mesagne. I due mezzi si sono scontrati, con violenza, in prossimità di un rettilineo. La Panda, ribaltata sulla fiancata lato passeggero, si è bloccata di traverso sul margine della carreggiata.

La C3, è finita fuori strada, impantanandosi nel terreno, a decine di metri di distanza dall’altro mezzo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per estrarre uno dei due conducenti, bloccato a bordo dell’abitacolo.

Due persone, fra cui una ragazza, soccorse da personale del 118, sono state trasportato in codice rosso presso l’ospedale Perrino. La Polizia Locale di Mesagne al comando di Teodoro Nigro procede con i rilievi del caso. La dinamica è da accertare. L’impatto è avvenuto in prossimità di una curva. L’asfalto, bagnato dalla pioggia, era viscido.

