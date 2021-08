Carambola con cappottamento sulla superstrada: traffico in tilt

CAROVIGNO - Si è conclusa con un ribaltamento una carambola fra tre auto che intorno alle ore 18 di oggi, nel pieno del traffico di rientro ferraostano, si è verificata sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione Bari, nei pressi dello svincolo per Pantanagianni, marina di Carovigno. L'incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha reso necessaria la deviazione del flusso veicolare verso la complanare, dove a stretto giro si è verificato un ulteriore tamponamento di modesta entità.

Gli agenti della Polizia Locale di Carovigno diretti dal comandante Lorenzo Renna sono impegnati nella ricostruzione della dinamica. A quanto pare un'Audi con dei turisti campani a bordo avrebbe tamponato un'Alfa Mito a bordo della quale viaggiavano dei brindisini residenti a Roma, provocando il ribaltamento di quest'ultima. Contestualmente una Renault con dei vacazieri francesi a bordo ha urtato di striscio le altre auto.

La Mito ha bloccato la corsia di marcia, creando una situazione di grosso pericolo per i mezzi che sopraggiungevano. Soccorsi dal personale del 118, conducenti, tutti negativi all'alcool test, e passeggeri sono stati trasportati in codice giallo presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Nel giro di pochi minuti si è formato un ingorgo chilometrico. Il traffico è stato dunque convogliato verso la complanare, dove si è verificato il secondo tamponamento. Uno scenario davvero complesso, insomma, per la Polizia Locale e il personale dell'Anas recatoi sul posto. Una volta completate le operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica dell'asfalto, la statale è stata riaperta.