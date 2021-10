Violento scontro a pochi metri da una scuola: auto si ribalta, due feriti

FRANCAVILLA FONTANA – I genitori attendevano l’uscita dei figli da scuola, quando a pochi metri di distanza si è verificato lo spaventoso scontro. Un’auto si è ribaltata intorno alle ore 13 di oggi in via Cotogno, nel centro di Francavilla, a seguito delll'impatto con un altro veicolo. I due conducenti, un uomo e una donna, entrambi di Francavilla, hanno riportato delle ferite, ma fortunatamente non versano in gravi condizioni. L’incidente si è verificato nei pressi del distaccamento dei vigili del fuoco e di una scuola. Da accertare le cause della violenta collisione fra una Ford Focus e una Toyota Yaris.

L’urto è stato tremendo. La Focus si è ribaltata sulla fiancata del guidatore fra il marciapiede e la sede stradale, con il parabrezza sfondato. Distrutta invece la parte anteriore della Yaris, fermatasi al centro del crocevia. Gli automobilisti sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia Locale di San Vito dei Normanni. La donna è stata trasportata per accertamenti presso l’ospedale Perrino di Brindisi.