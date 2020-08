Auto si ribalta nelle campagne: tragedia sfiorata sulla provinciale

MESAGNE - Si è sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 18 agosto) lungo la strada provinciale Mesagne-San Donaci, poco fuori il centro urbano mesagnese, dove una Fiat Fremont condotta da un 20enne residente a Veglie (Lecce), per cause in corso di accertamento si è cappottata, finendo la corsa nelle vicine campagne.

Fortunatamente il conducente, protetto dalla cintura di sicurezza, ha subito solo un trauma toracico. Immediato l’intervento del personale del 118 e di due pattuglie della Polizia Locale di Mesagne al comando di Teodoro Nigro, impegnate, in questi giorni, in servizi di controllo della circolazione stradale, molto intensa nei vari snodi viari di Mesagne.

“Rinnovo le raccomandazioni alla guida in un periodo caldo – dichiara il comandante Nigro - in tema di traffico: cinture sempre allacciate, velocità commisurata al tipo di strada ed ai limiti previsti, rispetto degli obblighi sull’uso delle comunicazioni, non solo telefoniche, tenendo sempre entrambi le mani in presa sul volante”.